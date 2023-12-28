MSB açıkladı: Son bir haftada 81 terörist etkisiz hale getirildi!

"RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADAN BİLGİ, GÖRSEL PAYLAŞILMAMALIDIR"

Açıklamada, son dönemde, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda, yaşanan olaylarla ilgili bilgilerin resmi açıklama yapılmadan, bilinci ya da bilinçsiz bir şekilde, eksik veya yanlış paylaşıldığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehit ve yaralı personel olması durumunda olay ve durumun tüm boyutlarını dikkate alarak, yürürlükteki mevzuat kapsamında hareket ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda aileler; olay hakkında sağlıklı bilgilendirme yapmak ve ailenin içinde bulunacağı ruhsal durum sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları engellemek adına içerisinde sağlık personelinin de bulunduğu bir heyet tarafından bilgilendirilmektedir.

Şehit yakınlarının, haberi bu amaçla kurulan heyetten öğrenmesi, haberin farklı adreslerde veya illerde ikamet eden yakınlarına aynı anda ve mutlaka ailenin evinde yüz yüze görüşülerek verilmesi, ailesine haber verilene kadar şehidin kimlik bilgileri ve olay içeriği hakkındaki bilgilerin basın veya ilgisi olmayan kişi ve kurumlarla paylaşılmaması esastır.

Olayın meydana gelişi, değerlendirilmesi, otopsi işlemleri ve ailelerin bilgilendirilmesi dâhil tüm süreç tamamlandıktan sonra kamuoyuna resmî açıklama yapılmaktadır. Dolayısıyla, başta asker ailelerimiz olmak üzere milletimiz için oldukça önemli, hayati ve hassas olan bu konuda henüz ailelere haber verilmeden ve resmî açıklama yapılmadan bilgi, haber ve görsel paylaşılmamalıdır. "