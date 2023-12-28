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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Malatya'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Saat 12.34'teki depremin derinliği 17,3 kilometre olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Yeşilyurt olarak açıklandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 12:40 Güncelleme 28 Aralık 2023, 13:32
Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendilerine ulaşan mal ve can kaybı bilgisi olmadığını bildirdi.

MALATYA DÜN DE SALLANDI

Malatya'da 27 Aralık Çarşamba günü de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin herhangi bir yıkıma ve hasara neden olmadığı açıklanmıştı.

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ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! 27 Aralık az önce deprem mi oldu? Kastamonu, Çankırı, Ankara, Çorum... AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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