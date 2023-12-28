Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendilerine ulaşan mal ve can kaybı bilgisi olmadığını bildirdi.

MALATYA DÜN DE SALLANDI

Malatya'da 27 Aralık Çarşamba günü de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin herhangi bir yıkıma ve hasara neden olmadığı açıklanmıştı.