ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! 27 Aralık az önce deprem mi oldu? Kastamonu, Çankırı, Ankara, Çorum... AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetini 4.5 olarak açıkladı.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.