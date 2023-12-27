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ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! 27 Aralık az önce deprem mi oldu? Kastamonu, Çankırı, Ankara, Çorum... AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberine göre, Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İşte AFAD verilerine göre depremin detayları...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 16:12 Güncelleme 27 Aralık 2023, 16:25
ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! 27 Aralık az önce deprem mi oldu? Kastamonu, Çankırı, Ankara, Çorum... AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı Kastamonu'da da hissedildi.

AFAD VERİLERİ AÇIKLADI!

Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-27
Saat:16:04:12 TSİ
Enlem:41.07556 N
Boylam:33.82361 E
Derinlik:7 km

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetini 4.5 olarak açıkladı.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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