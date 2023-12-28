Dünya katil İsrail'in Gazze'deki katliamına şahit olurken geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberi Türkiye'nin yüreğine kor düşürdü.
Dünya katil İsrail'in Gazze'deki katliamına şahit olurken geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberi Türkiye'nin yüreğine kor düşürdü.
PKK'nın alçak saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz Irak'ın kuzeyinde şehit düştü. Terörün her türlüsüne lanet eden binlerce kişi sokağa döküldü.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yeni yılın ilk gününde teröre karşı duruşumuzu dünyaya göstermek için bir video mesajla çağrıda bulundu.
Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" dedi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.
Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz"