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Başkan Erdoğan'dan ANKA-3 açıklaması! ANKA-3'ün özellikleri neler?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Peki ANKA-3'ün özellikleri neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 16:04 Güncelleme 28 Aralık 2023, 16:51
Başkan Erdoğan’dan ANKA-3 açıklaması! ANKA-3’ün özellikleri neler?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'TAN AÇIKLAMA
Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ilk uçuşunda 1 saat 10 dakika havada kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA III projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA III, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ANKA III'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA III, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA III, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. ANKA III'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

ANKA III sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA III, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 10 saat havada kalış süresine sahip bulunuyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, uçuşa ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun. Allah ülkemizi korusun şimdi gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA'mız var artık. Allah bahtını açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.

SON DERECE ÖNEMLİ BİR KUVVET ÇARPANI
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;
Son derece gurur verici aynı zamanda ümit verici çünkü son derece büyük bir mücadele var jeopolitik katmanda. Bu katmanda önce denge sonra üstünlük yakalamak Türkiye'nin caydırıcılığı ve mecbur kalırsa ortaya koyacağı etki açısından son derece önemli. Bu noktada ANKA-3 son derece önemli bir kuvvet çarpanı olarak hatta stratejik katmanda TSK'nın envanterine girecek. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirecek.

HAYALET ÖZELLİĞİ
ANKA-3 uydu güdümlü. Bu çok önemli bir özellik. Bu yüksek teknoloji anlamına geliyor. Sonuçta uygu güdümlü bir cihazınız varsa bununla diğer birtakım karıştırmalardan ve elektronik harpten etkilenmeden çok daha uzun menzilli hareket edebilecek. Yani uydunun gidebildiği her yere gidebilirsiniz. Hayalet özelliği olan bir SİHA'yı istediğiniz yere gönderebileceksiniz. ANKA-3 düşük görünürlü yani hayalet özelliğinin bulunmasıdır.

6 bin 500 KG faydalı yük taşıma kapasitesiyle son derece vurucu bir unsurdur. 6 bin 500 KG silah ve bomba taşıyabilecek. Bu açıdan bakıldığı zaman son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Diğer havadan uçan platformlarımızla entegre görev yapabilecek. Yani birleşik görev yapabilme kapasitesi var. TSK son derece büyük bir stratejik katmanda kabiliyet kazanmış olacak.

CAYDIRICILIK ÜRETECEK
Diğer savaş uçağımızla Kızılelma ile sürü kabiliyeti olan SİHA'larımızla beraber kullanıldığında muazzam bir kuvvet çarpanı olarak ilk önce caydırıcılık üretecek sonra sonrasında da etki üretecek.

ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi olarak öne çıkıyor.

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görev yeteneğine sahip olacak.

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek.

Böylelikle, günümüzdeki İnsansız Hava Araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg

Servis İrtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

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