Başkan Erdoğan’dan ANKA-3 açıklaması! ANKA-3’ün özellikleri neler?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/ElZaSoNRVo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023
TUSAŞ'TAN AÇIKLAMA
Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ilk uçuşunda 1 saat 10 dakika havada kaldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA III projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA III, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.