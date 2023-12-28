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Son dakika: Tuna Nehri'nde mayına çarpan gemi karaya oturdu! 4 Türk denizcinin sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberleri... Tuna Nehri'nde mayına çarpan gemi karaya oturdu. 4 Türk denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, düşman mayınına çarparak patladı. Gemi kontrolünü kaybetti ve üst güvertede yangın çıktı." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 16:59 Güncelleme 28 Aralık 2023, 18:08
Son dakika: Tuna Nehri’nde mayına çarpan gemi karaya oturdu! 4 Türk denizcinin sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberleri... Tuna Nehri'nde mayına çarpan gemi karaya oturdu.

Tuna Nehri'nde mayına çarpan gemi karaya oturdu?

4 Türk denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, düşman mayınına çarparak patladı. Gemi kontrolünü kaybetti ve üst güvertede yangın çıktı." ifadelerine yer verildi.

Gemiye sağlık ekiplerinin ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı kaydedildi.

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