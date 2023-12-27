Yaşar Okuyan’ın TBMM’deki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yüz ifadeleri dikkat çekti! Bildiri krizi kameralara yansıdı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Okuyan'ın ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Hikmet Çetin, Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, milletvekilleri katıldı.
BİRİ SİNİRLİ DİĞERİNİN YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA
Törene katılan isimler arasından CHP'nin devrik başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve emanet başkanı Özgür Özel de vardı. Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen milletvekilleri ile Meclis'e giriş yaparken bir detay dikkat çekti.
Cenaze töreninde önce tokalaşan sonra da yan yana saf tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinirli, Özgür Özel'in ise yüzünün asık olduğu görüldü.
BİLDİRİ FIRÇASI MI?
Bilindiği üzere Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit düşmüş, Meclis'teki ortak kınama bildirisine ise Kandil'in partisi DEM ve CHP imza atmamıştı.
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da rahatsız ettiği ifade edilmişti.
CHP'li vekillerin "Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu" görüşünü dillendirirken, Kılıçdaroğlu'nun da, partinin kararından rahatsız olduğu belirtiliyor.
Milliyet'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Kemal Bey bildiriye imza atılmamasından dolayı rahatsız. İmza atılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU DA HDP İLE YOL YÜRÜMÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yol yürüdüğü, adaylık sürecinde Kandil'den gelen destek açıklamaları ve Irak Suriye tezkeresine karşı çıktığı hafızalardaki yerini koruyor. Geçmişinde HDP ile yol yürüyen Kılıçdaroğlu'nun bile teröre karşı ortak bildiriye imza atılmamasından rahatsız olması Özgür Özel'in düştüğü durumu gösteriyor.
YAŞAR OKUYAN KİMDİR?
Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.
İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.
Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.
Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıydı.
MERAL AKŞENER'E YÖNELİK SÖZLERİNDEN DOLAYI İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Okuyan, Şubat ayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak "Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun (cumhurbaşkanı) adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var, hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir" sözleri nedeniyle CHP'deni hraç edilmişti.