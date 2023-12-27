Yaşar Okuyan’ın TBMM’deki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yüz ifadeleri dikkat çekti! Bildiri krizi kameralara yansıdı

Cenaze töreninde önce tokalaşan sonra da yan yana saf tutan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun sinirli, Özgür Özel 'in ise yüzünün asık olduğu görüldü.

BİLDİRİ FIRÇASI MI? Bilindiği üzere Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit düşmüş, Meclis'teki ortak kınama bildirisine ise Kandil'in partisi DEM ve CHP imza atmamıştı.

CHP'li vekillerin "Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu" görüşünü dillendirirken, Kılıçdaroğlu'nun da, partinin kararından rahatsız olduğu belirtiliyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalın Kemal Kılıçdaroğlu 'nu da rahatsız ettiği ifade edilmişti.

Milliyet'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Kemal Bey bildiriye imza atılmamasından dolayı rahatsız. İmza atılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA HDP İLE YOL YÜRÜMÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yol yürüdüğü, adaylık sürecinde Kandil'den gelen destek açıklamaları ve Irak Suriye tezkeresine karşı çıktığı hafızalardaki yerini koruyor. Geçmişinde HDP ile yol yürüyen Kılıçdaroğlu'nun bile teröre karşı ortak bildiriye imza atılmamasından rahatsız olması Özgür Özel'in düştüğü durumu gösteriyor.