Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler: Az önce deprem nerede oldu son dakika! 27 Aralık bugün şu an deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplumun deprem bilincini artırmak ve olası bir deprem durumunda hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir. Bu bilgilendirmeler, deprem anında alınması gereken önlemlerden başlayarak, deprem sonrasında güvenli bir şekilde hareket etme yöntemlerine kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Temel amaç, vatandaşları deprem riskine karşı bilinçlendirmek ve olası bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik sağlamaktır. Bu önlemler, deprem anıyla sınırlı kalmayıp, deprem sonrasında atılması gereken adımları da içermektedir. Kandilli ve AFAD, vatandaşlara deprem sırasında güvenli sığınak bulma, acil durum çantalarının hazırlanması ve deprem sonrası temel ilk yardım teknikleri hakkında bilgi sunmaktadır.