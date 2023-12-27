TSK 12 şehidimizin intikamını almak için inleri yerle bir ettikçe Avrupa’daki terör seviciler rahatsız oldu! Almanya ve İsviçre’de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı

SURİYE'DE 50 HEDEF VURULDU

Terör örgütünün hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti.