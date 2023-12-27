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TSK 12 şehidimizin intikamını almak için inleri yerle bir ettikçe Avrupa'daki terör seviciler rahatsız oldu! Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısında 12 kahraman askerimiz şehit olmuş TSK şehitlerimizin intikamını almak için bölgeyi yerle bir etmişti. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları Almanya ve İsviçre’deki teröristleri rahatsız etti. Paçavralarla sokağa çıkan terör seviciler PKK lehine sloganlar atıp pankart açtı.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 08:29 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:03
TSK 12 şehidimizin intikamını almak için inleri yerle bir ettikçe Avrupa’daki terör seviciler rahatsız oldu! Almanya ve İsviçre’de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberler Türkiye'yi sarstı.

PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırılarda 12 askerimiz şehit düştü.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda terör örgütüne ağır darbeler vuruldu.

Irak'ta çok sayıda üst düzey terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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SURİYE'DE 50 HEDEF VURULDU
Terör örgütünün hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti.

Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu PKK'ya ait Suriye'nin Aynularab, Kamışlı ve Amude kentlerindeki 50'ye yakın tesis tam isabetle vurularak imha edildi.

PKK YANDAŞLARI AVRUPA'DA SOKAĞA ÇIKTI
Terör örgütü yandaşları Türkiye'nin başarılı operasyonlarının ardından Avrupa'da sokağa indi.

Almanya'nın Stuttgart ve İsviçre'nin Zürih kentlerinde PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıkarak terör örgütü lehine sloganlar atıp pankartlar açtı.

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