Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyada terör propagandası yapan 202 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , X hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada terör propagandası yapan ve şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, 125 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Ayrıca 29 ilde başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 şahsın tutuklandığını ve 39 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, "Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir" dedi.