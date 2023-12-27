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Başkan Erdoğan'ın sözleri soykırımcı Netanyahu'yu hoplattı! Sahibi olduğu PKK'ya alçak sözlerle arka çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok" sözleri Netanyahu'yu hoplattı. Sosyal medya hesabından alçak sözlerle PKK'ya arka çıkan soykırımcı Netanyahu, katil İsrail ordusunu aklama girişiminde bulundu.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 18:32 Güncelleme 27 Aralık 2023, 19:19
Başkan Erdoğan’ın sözleri soykırımcı Netanyahu’yu hoplattı! Sahibi olduğu PKK’ya alçak sözlerle arka çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Netanyahu'nun Gazze'deki katliamlarına sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, İsrail'deki Nazi kamplarına tepki gösterdi.



"SENİN HİTLER'DEN NE FARKIN VAR?"

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Gazze saldırıları'nda BMGK'den basın kuruluşlarına, AB'den gazeteci örgütlerine demokrasi havariliği yapan ne kadar kurum varsa hepsi sınıfta kaldı. Büyük laflar eden büyük bütçeler harcayan kurumların, söz konusu İsrail ve İsrail'in zulümleri olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladık. Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Sadece uluslararası örgütler değil, Batı'daki kerli ferli üniversiteler de Gazze sınıfında maalesef iflas etmiştir. 80 yıl önce Nazi Almanyası'nda olduğu gibi bugün de Gazze'deki zulme 'zulüm' deme cesareti gösteren bilim insanları baskıya ve tehdide maruz bırakılmaktadır. Gazzede insanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyorum, Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KATİL BİBİ'Yİ HOPLATTI
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası katil Netanyahu tutuşmaya başladı. Skandal sözler kullanan Netanyahu, PKK'ya da arka çıkmayı ihmal etmedi.



PKK'YA YAPILAN OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU
Alçak iftirada bulunarak, PKK terör örgütüne yapılan operasyonlardan rahatsız olan Netanyahu "Kürtlere soykırım uygulayan, kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, bize ahlak vaaz edebilecek son kişidir" ifadelerini kullandı.



KATİL ORDUSUNU AKLAMAYA ÇALIŞTI
Sözlerinin devamında Gazze'de binlerce masum sivilin katledilmesini görmezden gelen katil Netanyahu, dünyanın en zalim eli kanlı İsrail ordusunu "İsrail Silahlı Kuvvetleri, Erdoğan'ın övdüğü ve üst düzey yetkililerine ev sahipliği yaptığı, dünyanın en menfur ve zalim terör örgütü Hamas IŞİD ile savaşan ve yok eden, dünyanın en ahlaklı ordusudur" sözleriyle aklamaya çalıştı.

"TARİH SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK YARGILAYACAK"
Katil Netayahu'nun skandal paylaşımı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamada bulundu.

Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

İsrail Başbakanı Netanyahu soykırımla ilgili herhangi bir konuda konuşacak son kişidir. Nefsi müdafaa olarak sivillere karşı işlediği savaş suçlarını dünyaya satma becerisinde ustalaştı. Dünya onu durdurmakta başarısız olsa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır.

Terörle mücadelemizi en son konuşacak kişi İsrail Başbakanı Netanyahu'dur. Terör örgütü PKK ve onun uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele ediyoruz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Türkiye'deki Kürt halkı bizzat mücadele etti!

"NETANYAHU AHLAKTAN BAHSEDECEK SON KİŞİDİR"
İsrail Başbakanı Netanyahu ahlaktan bahsedecek son kişidir. Kimseye terör operasyonlarının nasıl yapılacağı konusunda ders veremez çünkü bu alanda tecrübesi yoktur! Son kırk yıldır Filistinlileri topraklarından sürme misyonundaydı. Şimdi İsrail ordusunu kullanarak sivilleri evlerinde, hastanelerinde ve mülteci kamplarında öldürerek bu durumu yeni bir seviyeye taşıdı.

"GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Sayın Netanyahu, dikkatleri savaş suçlarından uzaklaştırmak için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırarak kimseyi kandıramaz. Dünya işgal altındaki Filistin'de neler olduğunu gördü. Netanyahu'nun sivilleri öldürerek ve savaşı genişleterek siyasi kariyerini kurtarmaya yönelik umutsuz girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bunu böyle söyledi ve Netanyahu dünyaya ne kadar yalan söylerse söylesin adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Uluslararası topluma bir kez daha, acil ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik müzakerelerin sağlanması yönündeki çabalarımız etrafında birleşmeye çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'ye yönelik siyasi saldırılara ve karalamalara rağmen biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz!

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