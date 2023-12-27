Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87'nci yılında andı: "Rahmetle yâd ediyorum"

Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bizlere İstiklâl Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/xhee2GlydE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023

Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bizlere İstiklâl Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.