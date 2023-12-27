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Şehitlerimize ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden küstah tutuklandı

Diyarbakır’da şehitlere ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 17:57 Güncelleme 27 Aralık 2023, 17:57
Şehitlerimize ve Başkan Erdoğan’a hakaret eden küstah tutuklandı

Diyarbakır'da şehitlere ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin müşterek çalışması sonucu "şehitlere", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" soruşturması çerçevesinde şüpheli Y.Ç., şafak operasyonuyla ikametinde gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin adliye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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