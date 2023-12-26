AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu! Haddini aşan CHP liderine sert tepki: Bunların siyasi sponsoru belli

CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ: SÖZLERİ TERÖRİSTLERLE AYNI DÜZLEMDE



Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP nasıl istikamet çizecek diye göreve geldiği günden beri yapılan çalışmaları netleştirmiş oldu. Anlaşıldığı kadarıyla bir tür yalan siyasetine ve yıkım siyasetine hiçbir ilke gözetmeden devam edeceği netleşmiş oldu. Orada kullandığı bir ifade var. Haddini aşan bir şekilde 'hain' diye bir ifade kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'hain' diyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Sayın Özgür Özel'in söylediği cümleler bu kesimlerin söylediği cümlelerle aynı düzleme gelir.



Bugün yaptığı konuşmada baştan aşağı nefret siyaseti nasıl yapılır, koordinatları nedir bunu bütün Türkiye'ye gösterecek şekilde şimdiye kadar sakladıklarını açığa dökerek konuşmasını gerçekleştirdi. Sayın Özgür Özel'in söylediği cümleler bize zarar vermez. Diğer bir kullandığı ifade şu, bedava siyaset dönemi bitti. Doğruya destek vermekten uzak duracağını ifade etmek için bunu söylüyor.Teröre karşı ortak bildiriye imza atmadıklarında bu cümleyi kullandılar.



Burada kendilerince ikili siyaset yapmaya çalıştılar, belli birtakım siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde bildiriye imza atmamayı tercih ettiler. Hiçbir gerekçe ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez. Sağduyulu CHP milletvekilleri açıklama yaptılar; 'CHP'nin bu tutumu yanlıştır, biz bunu reddediyoruz.'

Geçmiş zamanlarda gerçekten CHP ile anlaşamadığımız pek çok konu olsa da terörle mücadele konusunda hassas olduğu dönemleri gördük. Bu tutum son zamanlarda ortaya çıktı. Baykal zamanında bu konularda CHP milli meselelerde, Türkiye'nin kararlılığını savunma konusunda tavır sergilerdi. Bugün nefret siyaseti nasıl yapılır bunu bütün Türkiye'ye gösterecek şekilde, şimdiye kadar sakladıklarını açığa dökerek bu konuşmasını gerçekleştirdi.



Diyorlar ki muhalefete muhalefet etmek iktidara destek sağlar. Doğruyu yanlışı mı tartışacağız yoksa her ne olursa olsun terörle mücadele konusundaki ortak iradeye karşı çıkmayı bu şekilde mi ifade edecekler. Terörle mücadele konusunda gerçekten kafaları karışık, gerçekten bilgisizler. Bu CHP'ye bir kötülük yapma siyasetidir. Kullandığı ifadelerin tamamı nefret siyasetinin nasıl yapıldığının göstergesi. Bu tezkerelere, Suriye ve Irak tezkerelerine hayır demekle başlayan süreç. Daha öncesinde CHP terörle mücadele tezkerelerine ret vermezdi. Yaptıkları siyaset kötü bir siyaset. Kuşkusuz reddedilmesi gereken nefret siyaseti.

Biz diyorlar birtakım şartlar öne sürdük bu şartlar yerine getirilmeyince bildiriye imza atmadık. Ne şartı olacak? Mehmetçiğin yanında duracaksın. Yaptığınız iş doğruydu da sürekli olarak bununla uğraşıyorsunuz? Yaptığınız yanlıştır milletten özür dilenmesi gereken bir husustur.