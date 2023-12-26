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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! BTÖ'ye 32 ilde eş zamanlı operasyon: 208 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ)'ye eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 208 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 10:34 Güncelleme 26 Aralık 2023, 10:59
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! BTÖ’ye 32 ilde eş zamanlı operasyon: 208 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-36 operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 32 ilde Kahramanlar-36 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütün şehir merkezlerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

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