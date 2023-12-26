12 kahraman askerin her birinin hikayesi ciğerimizi yaktı! Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ınki komutanını da ağlattı

Paylaşımda şehit Semih Yılmaz'ın önceki görev yerinden komutanı, Semih'in bölgeye gitmek için nasıl can attığını şu sözlerle anlattı. "Şehidimiz Semih daha önce görev yaptığı yerde benim askerimdi. Birlikte deprem bölgesinde günlerce görev yaptık. Orada yaptığı işten hep gurur duyardı ama sürekli yanıma gelip 'Komutanım ben bölgeye gitmek istiyorum' derdi"