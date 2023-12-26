12 kahraman askerin her birinin hikayesi ciğerimizi yaktı! Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ınki komutanını da ağlattı

Irak'ın kuzeyinde bölücü teröristlerin hain saldırısında şehit olan 6 askerden biri de Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'dı.
Irak'ın kuzeyinde bölücü teröristlerin hain saldırısında şehit olan 6 askerden biri de Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'dı.
Kırıkkale şehitliğinde toprağa verilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın komutanı sosyal medyada duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda şehit Semih Yılmaz'ın önceki görev yerinden komutanı, Semih'in bölgeye gitmek için nasıl can attığını şu sözlerle anlattı. "Şehidimiz Semih daha önce görev yaptığı yerde benim askerimdi. Birlikte deprem bölgesinde günlerce görev yaptık. Orada yaptığı işten hep gurur duyardı ama sürekli yanıma gelip 'Komutanım ben bölgeye gitmek istiyorum' derdi"
DİLEKÇE VERMİŞTİ
Komutan, şehit Yılmaz'ın bölgeye gidebilmek için dilekçe verdiğini de belirterek, "Uzun yapılı bir çocuktu. Kolay kolay bir yere sığdıramazdım onu, şimdi tabuta sığdı. Bölgeye gidebilmek için bütün şartlarını zorladı, en sonunda ataması çıktığında koşarak yanıma geldi, 'Komutanım gidiyorum sonunda' diyerek gülüyordu. Meğerse şehadete gülüyormuş aslanım" ifadesini kullandı.
SON TELEFON
Samsunlu Sözleşmeli Er Mert Vergi (22), kahpe saldırıda çenesinden yaralandı. Yanındaki 6 silah arkadaşı, son yolculuklarına uğurlandı. GATA'da tedaviye alındı. Şarapnel parçası isabet ettiği için konuşamayan Vergi'yi baba Mehmet Vergi anlattı: "Gece saat 1 gibi telefonum çaldı. Komutan oğlumun yaralandığını ve GATA'da olduğunu söyledi". Vergi'nin 2 gün önce babasıyla görüştüğü "Çok kar var, tipi var. Şehit olursam üzülmeyin" dediği öğrenildi.