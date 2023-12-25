Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olan arkadaşlarına son mesajı tüm Türkiye’yi ağlattı: 1 gün sonra şehadete ulaştı

TÜRKİYE AĞLIYOR Türkiye, 24 saat arayla 12 kahramanın şehit haberiyle sarsıldı. Herkes şehit ailelerinin açılarını paylaştı: HÜLYA AVŞAR: Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun HÜLYA KÜÇYİĞİT: Tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hapimizin başı sağ olsun YILMAZ ERDOĞAN: Hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. YAĞMUR TANRISEVİN: Hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. FERHAT GÖÇER: Vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum...





ÖZEL YUHALANDI

TBMM'de PKK terörünü kınayan bildiriye imza atmayan CHP'nin lideri, şehit cenazesinde büyük tepki gördü. Yaşanan arbedenin ardından Özel, valinin aracıyla alandan ayrıldı.



KINAMA ÇELİŞKİSİ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Manisa'da toprağa verildi. Cenaze törenine katılan CHP lideri Özel, camide bir grup vatandaş tarafından yuhalandı. Namaz öncesi Özel'e yönelik "Özgür dışarı" sloganları atıldı. Özgür Özel, kılınan cenaze namazının ardından camiden çıkarken bu kez arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Özgür Özel arada kalırken, genel başkanın etrafına adeta etten duvar örüldü. Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrılırken, bazı vatandaşların aracın önünü kesmeye çalıştığı görüldü.



Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit edilmesi üzerine TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzalarken CHP ve DEM Parti ise bu bildiriye imza atmadı. Ayrı bir bildiri yayınlayan CHP "Terörü kınamıyor lanetliyoruz! Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin pusulası belli değil" diyerek tepki gösterdi.