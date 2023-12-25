Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olan arkadaşlarına son mesajı tüm Türkiye’yi ağlattı: 1 gün sonra şehadete ulaştı

Kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 12 askerimizin acısı 85 milyonun yüreğini dağladı. Onlardan biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'dı.
Kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 12 askerimizin acısı 85 milyonun yüreğini dağladı. Onlardan biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'dı.
Şehit Aslan, Hakurk'taki kalleş pusuda şehit olan 6 arkadaşının isimlerini tek tek paylaştı. "Rabbim şehadetinizi kabul etsin" notunu sosyal medyadan yayınladı. 1 gün sonra da Metina'da şehadete ulaştı...
GÜÇLÜYÜZ, HAZIRIZ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaraları askerleri ziyaret etti. Bir kahraman "Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım" dedi. Güler de şu yanıtı verdi: Sizler oldukça Türk milleti rahat ediyor.
YOLUMUZ ŞEHİTLİK YOLU
Türkiye, bölücü örgüt PKK'nın Kuzey Irak'ta 24 saat arayla iki üs bölgesine kalleş saldırısında şehit düşen 12 kahraman için gözyaşı döktü. PKK'nın 22 Aralık'ta uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu, P.Söz. Er Yasin Karaca, P. Söz. Er Çağatay Erenoğlu, P.Söz. Er Emre Taşkın, P.Tğm Ramazan Günay, P.Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan ve P.Uzm. Onb. İsmail Yazıcı şehit edildi.
Önceki akşam da yine kalleş saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İyem, P.Uzm.Çvş. Ahmet Arslan, P.Söz. Er Semih Yılmaz, P.Söz. Er Cebrail Dündar, P.Söz. Er Kemal Aslan ve P.Söz. Er Enes Budak da şehadete erdi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bu hain saldırılar, Türkiye'yi derinden etkiledi. Şehitlerimizin geride bıraktıkları paylaşımlar ve videolaradaki sözleri, herkese mesaj niteliğindeydi.
Tokatlı Şehit Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın komutanı ile beraber çektiği video yürekleri deldi geçti. Kar yağışı altında görevini yerine getiren Karaca'nın çektiği videoda komutanına 'Komutanım yolumuz ne yolu' sorusunu sorduğu ve komutanından 'Şehitlik' cevabını aldığı izlendi. Videonun devamında Karaca'nın komutanına 'Kızılelmaya kadar devam' dediği kaydedildi. Şehit Kemal Aslan'ın "Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar." ifadeleri yer aldı. Aslan'ın da bir gün önce 6 şehidin isimlerini yazıp, "Vatan size minnettar" paylaşımı sosyal medyada defalarca izlendi.
ŞEHİT YASİN KARACA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ
TİMSAH GÖZYAŞI
ABD Ankara Büyükelçiliği, şehit düşen askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı. Mesajda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi. Ancak, ABD'nin son aldığı kararla yine terör örgütüne maddi ve askeri yardımlarını sürdürmeye devam etmesi, iki yüzlülük olarak değerlendirildi
MİT PATLATTI
Türkiye 12 şehidine ağlarken MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristin de üzeri çizildi. Son dönemde öldürülen terörist sayısının 38'e ulaştığı bildirildi.
TÜRKİYE AĞLIYOR
Türkiye, 24 saat arayla 12 kahramanın şehit haberiyle sarsıldı. Herkes şehit ailelerinin açılarını paylaştı:
HÜLYA AVŞAR: Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun
HÜLYA KÜÇYİĞİT: Tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hapimizin başı sağ olsun
YILMAZ ERDOĞAN: Hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
YAĞMUR TANRISEVİN: Hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
FERHAT GÖÇER: Vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum...
ÖZEL YUHALANDI
TBMM'de PKK terörünü kınayan bildiriye imza atmayan CHP'nin lideri, şehit cenazesinde büyük tepki gördü. Yaşanan arbedenin ardından Özel, valinin aracıyla alandan ayrıldı.
KINAMA ÇELİŞKİSİ
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Manisa'da toprağa verildi. Cenaze törenine katılan CHP lideri Özel, camide bir grup vatandaş tarafından yuhalandı. Namaz öncesi Özel'e yönelik "Özgür dışarı" sloganları atıldı. Özgür Özel, kılınan cenaze namazının ardından camiden çıkarken bu kez arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Özgür Özel arada kalırken, genel başkanın etrafına adeta etten duvar örüldü. Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrılırken, bazı vatandaşların aracın önünü kesmeye çalıştığı görüldü.
Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit edilmesi üzerine TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzalarken CHP ve DEM Parti ise bu bildiriye imza atmadı. Ayrı bir bildiri yayınlayan CHP "Terörü kınamıyor lanetliyoruz! Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin pusulası belli değil" diyerek tepki gösterdi.