AK Parti’nin yerel seçim sloganı belli oldu! Kampanya süreci 3 aşamada yürütülecek

3 AŞAMADA YÜRÜTÜLECEK Sabah'ta yer alan habere göre; seçim beyannamesi de ilk kez bu tarihte açıklanacak. Kampanya sürec i "Kabul, Kanaat, Karar" doğrultusunda üç aşamada yürütülecek.

AK Parti teşkilatı yeni yılla birlikte seçim çalışmalarına hız verecek. 2019 seçimlerinin ardından muhalefetin algı belediyeciliğiyle vatandaşlara sunulmayan belediyecilik hizmetleri anlatılacak.

Kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere vatandaşın gönlüne girmek için vekillerden genel başkan yardımcılarına kadar topyekûn bir çalışma yürütülecek. Bu arada AK Parti ve MHP'nin aday belirleme komisyonu önceki gün son toplantısını gerçekleştirdi. Listelere son şeklini vermesi için Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.