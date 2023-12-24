Yaralı askerden Bakan Yaşar Güler’i duygulandıran sözler: Her zaman güçlüyüz, cesuruz, hazırız...

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.
Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden peş peşe acı haberler geldi.
12 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Mehmetçik, terör inlerini vurmaya devam ediyor.
Düzenlenen hava ve kara harekatlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler de operasyonu yönetmek için Irak sınır hattına gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.
Bakan Yaşar Güler'e beraberinde TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.
YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİLER
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.