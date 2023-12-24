Yaralı askerden Bakan Yaşar Güler’i duygulandıran sözler: Her zaman güçlüyüz, cesuruz, hazırız...

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler de operasyonu yönetmek için Irak sınır hattına gitti.

Düzenlenen hava ve kara harekatlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

12 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Mehmetçik, terör inlerini vurmaya devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.

Bakan Yaşar Güler 'e beraberinde TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİLER

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.