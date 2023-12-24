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Yaralı askerden Bakan Yaşar Güler'i duygulandıran sözler: Her zaman güçlüyüz, cesuruz, hazırız...

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi. Ziyaret esnasında yaralı bir asker Bakan Güler'e "Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 15:39 Güncelleme 24 Aralık 2023, 15:52
Yaralı askerden Bakan Yaşar Güler’i duygulandıran sözler: Her zaman güçlüyüz, cesuruz, hazırız...

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.

Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden peş peşe acı haberler geldi.

12 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Mehmetçik, terör inlerini vurmaya devam ediyor.

Düzenlenen hava ve kara harekatlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler de operasyonu yönetmek için Irak sınır hattına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Yaşar Güler'e beraberinde TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİLER
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.

TEK TEK İLGİLENDİ
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.

"GÜÇLÜYÜZ, HER ZAMAZAN HAZIRIZ"

Ziyaret esnasında yaralı bir asker Bakan Güler'e "Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler ise bu sözlere karşılık "Sizler oldukça Türk milleti rahat ediyor" cevabını verdi.

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