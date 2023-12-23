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MHP lideri Bahçeli'den terörle mücadele vurgusu: Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes bir görevdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajında terörle mücadele vurgusu yapan Bahçeli, "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 14:13 Güncelleme 23 Aralık 2023, 14:27
MHP lideri Bahçeli’den terörle mücadele vurgusu: Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes bir görevdir

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 6 mehmetik şehit düştü.

Şehitler için taziye mesajı paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörle mücadelede karararlıklık vurgusu yaptı.

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Bahçeli şunları söyledi:

"Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

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