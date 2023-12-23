Son dakika: İstanbul’da 3 aşamalı kentsel dönüşüm planı! Başkan Erdoğan açıklayacak

Bu proje kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını tamamladı. Hazine birinci yıl için 80 milyar lira, ikinci yıl için 233 milyar lira, üçüncü yıl için de 160 milyar liralık bütçe hazırladı. Bu proje kapsamında verilecek hibe ve kredi destekleri açıklanacak.

REZERV ALANLAR TESPİT EDİLDİ

Üçüncü adımda ise belirlenen rezerv alanlarda 350 bin yeni konut inşa edilecek. Bakanlık tarafından değişik büyüklüklerde 20'ye yakın rezerv alan tespit edildi. Rezerv alan olarak belirlenen yerlerin de programda açıklanması bekleniyor. Tespit edilen alanların bazıları daha önce bakanlıklara tahsis edilmiş ancak kullanılmayan alanlar.

Tapuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olan bu alanlar da böylece değerlendirilmiş olacak. Tespit edilen alanların bir kısmında planlama yapıldı. Bu alanlara toplam 350 bin konut inşa edilecek. Bu konutlara ilk planda her an yıkılma riski ile karşı karşıya olan 5-6 bin binada yaşayan vatandaşların taşınması sağlanacak.

158 BİN KADEMELİ DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm konusunda yüzde yüz uzlaşıya varılan konut sayısı 70 bin. Dönüşüme anlaşma sağlanan konutlardan başlanacak. Daha sonra ise uzlaşı oranı yüzde elliyi geçen yaklaşık 158 bin konut dönüştürülecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN