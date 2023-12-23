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Başkan Erdoğan Borsa İstanbul’un 150. yılının ilk gongunu çaldı ve önemli açıklamalar yaptı

Başkan Recep Erdoğan, Borsa İstanbul’un 150. yılının ilk gongunu çaldı ve önemli açıklamalar yaptı: 255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, yeni yatırımlar daha da artacak.”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Başkan Erdoğan Borsa İstanbul’un 150. yılının ilk gongunu çaldı ve önemli açıklamalar yaptı

Borsa İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 150. yılının ilk gongu çaldı. Burada geçmişte yaşanan manipülasyonlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 'battık bittik' senaryolarıyla yatırımcıların korkutulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, "255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak sermaye piyasalarımızın daha fazla derine inmesine ve tabana yayılmasına olanak sağlayacağız. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik yatırımların daha da artacağına inanıyoruz. Borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha da rahat erişebilecektir. Çığır açan projelerle Borsa İstanbul'un Türkiye Yüzyılı'na omuz verdiğini görmekten gurur duyuyorum" dedi.

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