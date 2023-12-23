Başkan Erdoğan Borsa İstanbul’un 150. yılının ilk gongunu çaldı ve önemli açıklamalar yaptı

Erdoğan, "255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak sermaye piyasalarımızın daha fazla derine inmesine ve tabana yayılmasına olanak sağlayacağız. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik yatırımların daha da artacağına inanıyoruz. Borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha da rahat erişebilecektir. Çığır açan projelerle Borsa İstanbul'un Türkiye Yüzyılı'na omuz verdiğini görmekten gurur duyuyorum" dedi.

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