Türkiye Yüzyılı enerjinin yüzyılı olacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Gabar petrolü 30 bin varili geçti

HEDEF ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK

Türkiye'nin 2016 yılından sonra izlediği Milli Enerji ve Maden Politikası'yla enerjide tam bağımsızlık yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Biz daha güçlü bir ülke, her alanda tam bağımsız bir ülke olmak istiyoruz. Çünkü ancak böyle olabildiğimizde bu coğrafyada ayakta kalabiliriz ve hayatiyetimizi devam ettirebiliriz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefinin Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesi olduğuna değinerek "Büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığıdır. Dolayısıyla bizim enerjide mutlak bir hedefimiz var. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılında inşallah önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide tam bağımsız kılabilmek ve ithalat belasından adeta kurtarabilmek" şeklinde konuştu.