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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 32 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 304 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Düzenlenen operasyonda 304 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 08:12 Güncelleme 22 Aralık 2023, 09:35
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 32 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 304 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerini belirtti.

DEAŞ'a göz açtırılmıyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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