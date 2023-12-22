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2 bakanlık tek operasyon! Kara para aklayanların nefesleri kesiliyor

İçişleri Bakanlığı'nın son dönemde yoğunlaşan operasyonların merkezinde kara para bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek,TBMM Genel Kurulu’nda operasyonları anlatırken “İçişleri’nin en büyük destekçisi Maliye. Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırladık. Bunları kolluk ve istihbarat birimleriyle paylaştık” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 10:00 Güncelleme 22 Aralık 2023, 10:22
2 bakanlık tek operasyon! Kara para aklayanların nefesleri kesiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde artan kara para operasyonlarına ilişkin TBMM'de çarpıcı bilgiler açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın en büyük destekçisinin Maliye Bakanlığı olduğunu belirten Şimşek "Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz" dedi.

14 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAKKINDA RAPOR
Şimşek önceki akşam bakanlığının TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2023'te 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle, ilgili kamu idareleriyle paylaşıldığını belirten Bakan Şimşek, "Destek verdik. Yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı'dır" diye konuştu.

HEDEF GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için teknik koşulları da yerine getirdiklerini ifade eden Şimşek, şöyle devam etti: "Ülkemiz 40 FATF standardından 39'uyla uyumlu hâle gelmiştir; bakın, 40'ta 39; bunu ben söylemiyorum, FATF'in ekim ayındaki toplantısından bana gönderilen mektupta bu somut olarak var. Bir eksiğimiz var, onu da ocak ayında inşallah getireceğiz, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme. Ama bu yeterli olmuyor. Ayrıca, gri listeden çıkmak için uygulamada etkinlik gerekiyor, az önce söylediğim rakamlar üzerinden de söyleyeyim, uygulamada etkinlik noktasında da çok mesafe kat ettik ve FATF'yle bunları paylaştık."

ŞUBAT AYINDAKİ TOPLANTIYI İŞARET ETTİ
Şimşek'in sözlerine milletvekilleri "Ne zaman gri listeden çıkıyoruz" sorusunu yöneltti. Şimşek, "Tabii ki bu bir karardır, bir ülke bile çıkıp itiraz ettiği zaman olmayabiliyor ama inanıyorum ki Türkiye'nin bu ilerlemesi eninde sonunda takdir edilecek. Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye FATF'in gri listesinden çıkmış olacak. Şubatta bir toplantı yapılacak, bu hususlar değerlendirilecek, ben inanıyorum ki Türkiye'nin katettiği gelişmeler ciddi şekilde dikkate alınacak" yanıtını verdi.

OCAK AYINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK
Türkiye'nin 40 FATF standardından 39'u tamamlanırken, son öngörülen düzenleme ise kripto varlıklarla ilgili. TBMM gündemine ocak ayında gelmesi beklenen yasal düzenlemede öncelikle kripto varlık tanımı yapılacak.

Yasa çalışması Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda yürütülüyor. SPK yasasında yapılacak değişiklikle, kripto varlıklar; "değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar" şeklinde tanımlanacak. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılacak. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler yasal düzenleme içinde yer alacak.

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