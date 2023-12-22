2 bakanlık tek operasyon! Kara para aklayanların nefesleri kesiliyor

ŞUBAT AYINDAKİ TOPLANTIYI İŞARET ETTİ
Şimşek'in sözlerine milletvekilleri "Ne zaman gri listeden çıkıyoruz" sorusunu yöneltti. Şimşek, "Tabii ki bu bir karardır, bir ülke bile çıkıp itiraz ettiği zaman olmayabiliyor ama inanıyorum ki Türkiye'nin bu ilerlemesi eninde sonunda takdir edilecek. Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye FATF'in gri listesinden çıkmış olacak. Şubatta bir toplantı yapılacak, bu hususlar değerlendirilecek, ben inanıyorum ki Türkiye'nin katettiği gelişmeler ciddi şekilde dikkate alınacak" yanıtını verdi.
OCAK AYINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK
Türkiye'nin 40 FATF standardından 39'u tamamlanırken, son öngörülen düzenleme ise kripto varlıklarla ilgili. TBMM gündemine ocak ayında gelmesi beklenen yasal düzenlemede öncelikle kripto varlık tanımı yapılacak.
Yasa çalışması Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda yürütülüyor. SPK yasasında yapılacak değişiklikle, kripto varlıklar; "değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar" şeklinde tanımlanacak. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılacak. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler yasal düzenleme içinde yer alacak.