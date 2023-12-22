2 bakanlık tek operasyon! Kara para aklayanların nefesleri kesiliyor

14 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAKKINDA RAPOR Şimşek önceki akşam bakanlığının TBMM Genel Kurulu 'nda 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2023'te 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle, ilgili kamu idareleriyle paylaşıldığını belirten Bakan Şimşek, "Destek verdik. Yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı'dır" diye konuştu.

HEDEF GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için teknik koşulları da yerine getirdiklerini ifade eden Şimşek, şöyle devam etti: "Ülkemiz 40 FATF standardından 39'uyla uyumlu hâle gelmiştir; bakın, 40'ta 39; bunu ben söylemiyorum, FATF'in ekim ayındaki toplantısından bana gönderilen mektupta bu somut olarak var. Bir eksiğimiz var, onu da ocak ayında inşallah getireceğiz, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme. Ama bu yeterli olmuyor. Ayrıca, gri listeden çıkmak için uygulamada etkinlik gerekiyor, az önce söylediğim rakamlar üzerinden de söyleyeyim, uygulamada etkinlik noktasında da çok mesafe kat ettik ve FATF'yle bunları paylaştık."