Son dakika Hatay’da korkutan deprem! 21 Aralık 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Adana, Mersin az önce-şimdi deprem mi oldu?

Son dakika Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından endişelenen vatandaşlar detayları araştırmaya başaldı. İşte tüm merak edilenler...
Son dakika Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından endişelenen vatandaşlar detayları araştırmaya başaldı. İşte tüm merak edilenler...
HATAY'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2023-12-21
Saat:21:24:33 TSİ
Enlem:36.33083 N
Boylam:36.15306 E
Derinlik:9.19 km
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
VALİLİK AÇIKLADI
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD arama kurtarma ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
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21 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.12.21 20:56:48 38.1523 36.9650 5.0 -.- 2.3 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.21 20:29:55 40.5755 27.6663 5.0 -.- 3.1 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) İlksel 2023.12.21 18:18:15 37.3017 37.0100 5.2 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.21 17:34:35 38.0547 36.5265 5.6 -.- 1.9 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.21 17:29:11 38.1697 26.1608 1.0 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2023.12.21 17:10:27 39.2982 27.7895 5.0 -.- 1.7 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel 2023.12.21 17:03:07 40.7100 27.5398 7.1 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2023.12.21 16:47:22 38.1582 26.0817 7.0 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2023.12.21 15:51:15 38.3362 37.4878 4.5 -.- 2.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.21 15:10:04 37.1342 28.9213 1.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2023.12.21 15:08:53 37.1418 28.9030 6.7 -.- 2.1 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel 2023.12.21 14:56:24 37.1438 28.9143 7.8 -.- 2.2 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel 2023.12.21 14:43:14 38.4943 40.2583 9.9 -.- 1.8 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel 2023.12.21 14:42:32 39.4787 25.9667 6.3 -.- 3.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2023.12.21 14:38:18 40.4337 33.8537 8.3 -.- 1.9 -.- BOZKIR-(CANKIRI) İlksel 2023.12.21 14:33:53 39.0093 31.0428 14.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel 2023.12.21 14:31:22 39.0532 40.4715 12.1 -.- 1.7 -.- OGULDERE-(BINGOL) İlksel 2023.12.21 14:05:25 35.7355 30.6538 14.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2023.12.21 13:49:45 38.6462 42.9880 5.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel 2023.12.21 13:39:03 40.3160 33.8068 6.8 -.- 1.4 -.- BOSTANLI-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel 2023.12.21 13:13:55 37.5743 35.8280 9.4 -.- 1.3 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel 2023.12.21 13:04:04 39.7255 30.6890 0.0 -.- 1.7 -.- KANLIPINAR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel 2023.12.21 12:40:18 36.1302 33.5430 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2023.12.21 12:38:17 37.5230 36.6280 5.3 -.- 1.5 -.- YOLYANI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.21 12:09:19 39.6708 27.8627 6.4 -.- 1.6 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel 2023.12.21 11:24:07 36.5235 33.5767 17.6 -.- 1.9 -.- HISARKOY-MUT (MERSIN) İlksel 2023.12.21 11:20:24 38.6480 34.7500 5.0 -.- 1.5 -.- NAR-(NEVSEHIR) İlksel 2023.12.21 10:24:57 35.6672 31.9543 8.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2023.12.21 10:24:41 38.2203 37.7537 12.0 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.12.21 09:23:39 37.9698 37.6172 8.2 -.- 2.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.12.21 09:23:11 38.1457 32.1237 0.0 -.- 1.0 -.- CESMECIK-KADINHANI (KONYA) İlksel 2023.12.21 09:09:57 38.1018 32.5945 0.0 -.- 1.6 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2023.12.21 08:58:38 38.0370 36.6657 5.3 -.- 1.6 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)