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Son dakika Hatay'da korkutan deprem! 21 Aralık 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Adana, Mersin az önce-şimdi deprem mi oldu?

Son dakika... AFAD, Hatay'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Hatay'da meydana gelen deprem, halk arasında endişe ve paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş arama motorlarına yönelerek AFAD-KANDİLLİ son depremler listesini araştırmaya başladı. Adana ve Mersin illerinde de hissedildiği belirtilen deprem hakkında detaylar merak ediliyor. İşte 21 Aralık 2023 son depremler listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 21:47 Güncelleme 21 Aralık 2023, 22:16
Son dakika Hatay’da korkutan deprem! 21 Aralık 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Adana, Mersin az önce-şimdi deprem mi oldu?

Son dakika Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından endişelenen vatandaşlar detayları araştırmaya başaldı. İşte tüm merak edilenler...

HATAY'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2023-12-21
Saat:21:24:33 TSİ
Enlem:36.33083 N
Boylam:36.15306 E
Derinlik:9.19 km

Hatay'da depremde vatandaşların panik anları kamerada!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

VALİLİK AÇIKLADI
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD arama kurtarma ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

21 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.12.21 20:56:48  38.1523   36.9650        5.0      -.-  2.3  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.21 20:29:55  40.5755   27.6663        5.0      -.-  3.1  -.-   TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)                       İlksel
2023.12.21 18:18:15  37.3017   37.0100        5.2      -.-  1.7  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.12.21 17:34:35  38.0547   36.5265        5.6      -.-  1.9  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.21 17:29:11  38.1697   26.1608        1.0      -.-  2.0  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2023.12.21 17:10:27  39.2982   27.7895        5.0      -.-  1.7  -.-   CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)                    İlksel
2023.12.21 17:03:07  40.7100   27.5398        7.1      -.-  3.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2023.12.21 16:47:22  38.1582   26.0817        7.0      -.-  1.6  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2023.12.21 15:51:15  38.3362   37.4878        4.5      -.-  2.0  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.12.21 15:10:04  37.1342   28.9213        1.3      -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2023.12.21 15:08:53  37.1418   28.9030        6.7      -.-  2.1  -.-   ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)                         İlksel
2023.12.21 14:56:24  37.1438   28.9143        7.8      -.-  2.2  -.-   ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)                         İlksel
2023.12.21 14:43:14  38.4943   40.2583        9.9      -.-  1.8  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            İlksel
2023.12.21 14:42:32  39.4787   25.9667        6.3      -.-  3.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2023.12.21 14:38:18  40.4337   33.8537        8.3      -.-  1.9  -.-   BOZKIR-(CANKIRI)                                  İlksel
2023.12.21 14:33:53  39.0093   31.0428       14.2      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                  İlksel
2023.12.21 14:31:22  39.0532   40.4715       12.1      -.-  1.7  -.-   OGULDERE-(BINGOL)                                 İlksel
2023.12.21 14:05:25  35.7355   30.6538       14.7      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ         







2023.12.21 13:49:45  38.6462   42.9880        5.3      -.-  1.6  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2023.12.21 13:39:03  40.3160   33.8068        6.8      -.-  1.4  -.-   BOSTANLI-KIZILIRMAK (CANKIRI)                     İlksel
2023.12.21 13:13:55  37.5743   35.8280        9.4      -.-  1.3  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2023.12.21 13:04:04  39.7255   30.6890        0.0      -.-  1.7  -.-   KANLIPINAR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)                 İlksel
2023.12.21 12:40:18  36.1302   33.5430        0.0      -.-  1.5  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2023.12.21 12:38:17  37.5230   36.6280        5.3      -.-  1.5  -.-   YOLYANI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.12.21 12:09:19  39.6708   27.8627        6.4      -.-  1.6  -.-   BALIKESIR (BALIKESIR)                             İlksel
2023.12.21 11:24:07  36.5235   33.5767       17.6      -.-  1.9  -.-   HISARKOY-MUT (MERSIN)                             İlksel
2023.12.21 11:20:24  38.6480   34.7500        5.0      -.-  1.5  -.-   NAR-(NEVSEHIR)                                    İlksel
2023.12.21 10:24:57  35.6672   31.9543        8.9      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.21 10:24:41  38.2203   37.7537       12.0      -.-  1.5  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.12.21 09:23:39  37.9698   37.6172        8.2      -.-  2.0  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.12.21 09:23:11  38.1457   32.1237        0.0      -.-  1.0  -.-   CESMECIK-KADINHANI (KONYA)                        İlksel
2023.12.21 09:09:57  38.1018   32.5945        0.0      -.-  1.6  -.-   SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)                        İlksel
2023.12.21 08:58:38  38.0370   36.6657        5.3      -.-  1.6  -.-   AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
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