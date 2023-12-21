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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den Turkuvaz Medya'daki Yerel Yönetimler Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! “21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Özhaseki, özel oturumda açıklamalarda bulunuyor. İstanbul'daki tarihi dönüşümle ilgili de ilk adımın Cumartesi günü atılacağını belirten Özhaseki, "Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'daki dönüşüm planını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağız. O gün temel atmalar ve yıkımlar olacak." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 17:49 Güncelleme 21 Aralık 2023, 18:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den Turkuvaz Medya’daki Yerel Yönetimler Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Özhaseki özel oturumda açıklamalarda bulunuyor. Özhaseki İstanbul'da "Yerinde Dönüşüm" projesine benzer bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

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Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları:

AKILLI ŞEHİRLER AKILLI STADYUMLAR

Herkesin ne yaparsa yapsın durumunu yeni döneme göre ayarlaması gerekiyor, şehirler de öyle.

Konutlarımızı ve şehirlerimizi zamanın ruhuna göre değiştirmeliyiz.

İSTANBUL'DA TARİHİ DÖNÜŞÜM

Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'daki dönüşüm planını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağız.

Yarısı Bizden Kampanyası et ve kemiğe bürünecek. Rezerv alan tespitleri yapıldı.

O gün temel atmalar ve yıkımlar olacak.

Turkuvaz Medyada 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi!
Turkuvaz Medya'da 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi!

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