Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvurular 2 Ocak’ta sona erecek!

Gelecek üretim yılına ilişkin 1 Eylül'de başlayan ÇKS başvuruları, hem il ve ilçe müdürlüklerince hem de e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvurular, 2 Ocak 2024'te sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ÇKS, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturuldu.

İlk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup arazi edinim bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin, başvurularını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor.

Daha önce ÇKS başvurusu bulunan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor.

Son yönetmelik değişikliğiyle, mülkiyet durumuna bakılmaksızın tarımsal faaliyet alanları taahhütname belgesiyle kayıt altına alınabiliyor. Düzenlemeyle, daha önce kayıt altına alınamayan maliki vefat etmiş ve tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler de kayıt edilebiliyor. Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal destek, hibe, tarımsal kredi ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanamayan üreticiler de bu imkanlardan yararlanabiliyor.