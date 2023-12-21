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Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, açılan davalar sonucu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 65 bin TL'nin Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 11:00 Güncelleme 21 Aralık 2023, 11:03
Başkan Erdoğan’dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay’a bağış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, açılan davalar sonucu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 65 bin TL'nin Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlandığını açıkladı.




Aydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir

Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65000 TL

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlanmıştır.

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