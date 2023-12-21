31 Mart 2024 İL İL GÜNCEL OY SAATLERİ! 32 ilde oy verme saatleri değişti! Seçim saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar doğrultusunda, 32 ilde oy verme saatlerinde değişiklik yapıldı. İşte, 2024 yerel seçimlerinde oy verme saatleri hakkında detaylar...
2024 YEREL SEÇİMLERDE OY VERME SAATLERİ
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.
SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?
Yayımlanan genelgeye göre, 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan seçim takviminde Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 4 Ocak Çarşamba saat 17.00'da askıya çıkacak, 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da ise askıdan indirilecek. Kararda, Mahalli İdareler Genel Seçimi için güncelleştirme yapmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sistemi'nden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait 1 Ekim tarihindeki kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğu belirtildi.