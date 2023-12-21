31 Mart 2024 İL İL GÜNCEL OY SAATLERİ! 32 ilde oy verme saatleri değişti! Seçim saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak'tan önce; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak. Bu kapsamda alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt İçi Seçmen Kütüğü'ne işlenecek.

SİLAH ALTINDA OLAN ER VE ERBAŞLAR

Yayımlanan genelgeye göre; Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler ve yedek subay öğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları 'oy kullanabilir' hale getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları 'oy kullanabilir' şeklinde düzenlenecek.