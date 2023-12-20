Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesinin arka planı! Yol haritası belirlendi... PKK ile mücadele su ve petrolde işbirliği...

PKK TASFİYE EDİLECEK

Diplomatik kaynaklar, toplantıda "ilişkileri yıpratan PKK sorununun" ele alındığını belirterek, Irak tarafının da "egemenliklerine meydan okuyan terör örgütünün" topraklarından tasfiye edilmesini istediğini bildirdi. Türk tarafı, "En fazla bölge halkına zarar veren, başka ülkelerin taşeronu haline dönüşmüş terör örgütüyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu" vurguladı. SU MESELESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"Su meselesinin" ortak gündem maddesi olarak ele alındığı ve iklim değişikliğinin bölgeyi en olumsuz şekilde etkilediğine işaret edilen toplantıda, Irak'ın da bu olgudan kayda değer şekilde etkilendiği kaydedildi.

Türk tarafı, kuraklığın artmasının bölge ülkelerinin suyu en verimli şekilde kullanmasını gerektirdiğine dikkati çekti. Ağustos ayında iki komite kurulduğu ve bu komitelerin süratle çalışmalara başladığı kaydedilen toplantıda, suyun paylaşımına ilişkin miktar belirleme döneminin kapandığı kaydedildi. Taraflar, komiteler aracılığıyla teknik ekiplerin sürekli temas halinde kalması konusunda mutabık kaldı. PETROL SEVKİYATI

Türk tarafı, "petrol sevkiyatının yeniden başlamasına" hazır olduğunu Irak tarafının bilgisine bir kez daha getirdi. Irak tarafı ise konuyu başkent Bağdat'a döndüklerinde yeniden ele alacaklarını ifade etti.

Toplantılar vesilesiyle iki ülke olarak bir araya gelindiğinde üstesinden gelinmeyecek sorun olmadığını kaydeden Türk tarafı, ilişkilerin kapsamlı şekilde değerlendirilebileceği vizyon, irade ve takvimin ortaya konmasının bunun için yeterli olacağını ve dünkü toplantının bu yönde atılmış önemli adım olduğunu vurguladı. TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Dünkü toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'tan Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci katılmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN