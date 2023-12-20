İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE? Sağanak barajları doldurdu! Doluluk seviyesi yüzde 50’yi ulaştı

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.
İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.
İstanbul'da geçen yaz ve sonbaharın kurak geçmesinin ardından, barajlardaki su seviyelerinde beklenen yükseliş nihayet gerçekleşiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28'e ulaştı.
Hızlı Yükseliş: 1 Ayda Yüzde 32 Artış!
Yalnızca bir ay önce ölçülen doluluk oranı yüzde 17,65 iken, son verilere göre bu oranın yüzde 50'yi geçmiş olması dikkat çekiyor. Yağışların artmasıyla birlikte barajlardaki su seviyelerinde yaşanan bu hızlı yükseliş, İstanbul'un su kaynaklarına umut veriyor.
Istırancalar Barajı Zirvede: Yüzde 98,3 Doluluk Oranıyla!
İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Istırancalar Barajı, yüzde 98,3'lük doluluk oranıyla zirveyi koruyor. Bu durum, özellikle su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Istırancalar Barajı'nın sağlıklı bir doluluk seviyesine ulaştığını gösteriyor.
Papuçdere Barajı Sıkıntılı: Yüzde 26,24 Doluluk Oranıyla!
Ancak, hala bazı barajlarda su sıkıntısı devam ediyor. Papuçdere Barajı, yüzde 26,24'lük doluluk oranıyla en az su bulunan baraj konumunda. Bu durum, İstanbul'un belirli bölgelerinde su tasarrufu tedbirlerinin devam etmesi gerekliliğini gösteriyor.
Su Rezervleri İyileşiyor: İstanbul Nefes Alıyor!
İstanbul'daki barajlardaki yükselen doluluk oranları, şehrin su rezervlerinde önemli bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Bu durum, İstanbul halkına iç rahatlığı ve su kullanımında normalleşme sağlayarak, geleceğe umutla bakma fırsatı sunuyor.