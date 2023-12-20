İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE? Sağanak barajları doldurdu! Doluluk seviyesi yüzde 50’yi ulaştı

Istırancalar Barajı Zirvede: Yüzde 98,3 Doluluk Oranıyla! İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında Istırancalar Barajı, yüzde 98,3'lük doluluk oranıyla zirveyi koruyor. Bu durum, özellikle su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Istırancalar Barajı'nın sağlıklı bir doluluk seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Papuçdere Barajı Sıkıntılı: Yüzde 26,24 Doluluk Oranıyla! Ancak, hala bazı barajlarda su sıkıntısı devam ediyor. Papuçdere Barajı, yüzde 26,24'lük doluluk oranıyla en az su bulunan baraj konumunda. Bu durum, İstanbul'un belirli bölgelerinde su tasarrufu tedbirlerinin devam etmesi gerekliliğini gösteriyor.

Su Rezervleri İyileşiyor: İstanbul Nefes Alıyor! İstanbul'daki barajlardaki yükselen doluluk oranları, şehrin su rezervlerinde önemli bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Bu durum, İstanbul halkına iç rahatlığı ve su kullanımında normalleşme sağlayarak, geleceğe umutla bakma fırsatı sunuyor.