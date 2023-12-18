Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: "Sahra hastanesi kurulmasıyla ilgili çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X'ten yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber çabalarımızı sürdürüyoruz.— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) December 18, 2023
📌 @AFADBaskanlik eş güdümünde 13 Ekim-12 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 2500 ton insani yardım, 13 hava sevkiyatı ve iki gemiyle El…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eş güdümünde, 13 Ekim -12 Aralık'ta yaklaşık 2 bin 500 ton insani yardımın 13 hava sevkiyatı ve iki gemiyle Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderildiğini belirten Keçeli, yardımların artarak devam edeceğini vurguladı.