Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: "Sahra hastanesi kurulmasıyla ilgili çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X'ten yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla çabalarını sürdürdüğünü kaydetti. Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber çabalarımızı sürdürüyoruz.



📌 @AFADBaskanlik eş güdümünde 13 Ekim-12 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 2500 ton insani yardım, 13 hava sevkiyatı ve iki gemiyle El… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) December 18, 2023 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eş güdümünde, 13 Ekim -12 Aralık'ta yaklaşık 2 bin 500 ton insani yardımın 13 hava sevkiyatı ve iki gemiyle Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderildiğini belirten Keçeli, yardımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Keçeli, Türk Kızılay ve Kuveyt Yardım Derneği arasında yapılan işbirliği sonucunda toplam 1107 ton malzeme taşıyan geminin El-Ariş Limanı'na yanaşmak üzere olduğunu aktararak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) da Batı Şeria'da mahsur kalan Gazzeli işçilere yardım ulaştırdığını ifade etti.