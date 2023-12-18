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Mersin merkezli DEAŞ'a fon sağlama operasyonu: 7 tutuklama

Son dakika haberleri... Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:07 Güncelleme 18 Aralık 2023, 11:07
Mersin merkezli DEAŞ’a fon sağlama operasyonu: 7 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 kişi ile 2 şirketi tespit etti. Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferinin olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi.

Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 604 bin 345 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklanan 5 şüpheli ile 2 şirketin tüm malvarlıklarına el kondu.

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