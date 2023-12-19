CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Gözaltına alınanlar içinde Zeydan Karalar’ın ’kara kutusu’ Mürüvet Sızlı’da var! Fişleme raporu ortaya çıktı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi.
Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi.
Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET OPERASYONU
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yaptı. Giriş-çıkışların kapatıldığı belediyede, alanlarında uzman KOM ekipleri incelenmek üzere bilgisayarlara ve evraklara el koydu.
Haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
MECLİSTE GERGİN ANLAR YAŞANMIŞTI
Operasyonun 2 yıldır yapılmayan billboard ihalesi ile ilgili olduğu iddia edlilirken, CHP'li belediyenin ihale yapmadan, ecri misil yöntemiyle ya partisinin ya da tanıdıklarının ilanlarına yer vererek belediyeyi zarara uğrattığı öğrenilmişti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin geçen nisandaki oturumunda söz alan Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar, 2 yıldır yapılmayan ihaleyi gündeme taşıyarak, "İhale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz. Belediyeyi yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattınız" demişti.
SEYHAN VE ÇUKUROVA'DAN SONRA SIRA BÜYÜKŞEHİR'DE
Canlı yayında operasyonla ilgili kritik bilgiler veren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, geçtiğimiz aylarda CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunun ardından bu operasyonun beklendiğini belirterek, "Bu kez de Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldı." dedi.
ZEYDAN KARALAR'IN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanlığını yapan Mürüvet Sızlı'nın da olduğu bildirildi.
"FİŞLEME DOSYASI HAZIRLADI"
Gözaltına alınan Sızlı'nın, Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın üniversiteden arkadaşı olduğu öğrenildi. Sızlı'nın, belediyede AK Parti ve MHP'ye oy verenleri fişleyerek rapor hazırladığı, bu raporla Karalar'ın 3 bin belediye çalışanının işine son verdiği, Sızlı'nın aynı zamanda "medya" sorumlusu olarak hizmet verdiği öğrenildi.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN SEÇİM İHALESİ! ZEYDAN KARALAR'DAN YANDAŞLARINA 'KAYNAK'
Öte yandan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor.
9 Ocak 2024'te Satın alma ve ihale daire başkanlığı tarafından yapılacak "Organizasyon hizmet alımı" ihale dosyasında adeta "Yok yok!" 100 kalemden oluşan ihale dosyasında basketbol ve futbol topundan, tenis raketine, kuru soğandan, patatese, kurbanlık koçtan davul zurna kiralanmasına kadar ne ararsanız var.
Adeta CHP'li Zeydan Karalar'ın vatandaşlara seçim promosyonu olacak dosyada 15 bin adet erkeklerin kullandığı başörtüsü (Kefiye), bin 400 adet futbol, basketbol ve voleybol topları, 15 bin adet tişört, 5 bin adet forma, 10 bin adet spor çantası, 10 bin adet havlu dağıtılacak.
KURTULUŞ GÜNÜNDEN 5 GÜN SONRA TÜRK BAYRAĞI İHALESİ
CHP'li belediye bu ihaleden bir gün sonra yani 10 Ocak'ta ise seçimlere kadar hiçbir milli bayramın olmamasına rağmen "Türk Bayrağı, Atatürk posteri, belediye logolu bayrak, iplik ve kırmızı protokol halısı alımı işi" ihalesini gerçekleştirecek olması da dikkatlerden kaçmadı.
5 Ocak Adana'nın düşman işgalinin kurtuluşunun 101'nci yıldönümünden 5 gün sonra yapılacak ihale akıllara durgunluk verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, 30 kalemde oluşan ihale dosyasında çeşitli ebatlarda 150 bin adet Türk Bayrağı, 21 bin adet Atatürk posteri ve 1350 adet belediye logolu bayraklar yer aldı.
MİLLİ BAYRAM YOK İHALE VAR
Özellikle Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ihalesinin Adana'nın kurtuluşundan 5 gün sonra gerçekleşecek olması kamuoyunda da tepkiye neden oldu.
Vatandaşlar, "Böyle bir ihalenin aylar öncesinden yapılsa normal karşılarız. Bu kadar bayrağı ve posteri ne yapacaklar? 5 Ocak'tan sonra 23 Nisan'a kadar bayram yok. Yandaşlara kaynak aktarımı yapmak için kurulmuş milyonlarca liralık kamu kaynağının heba edileceği bir rant tezgahı. Şanlı Türk bayrağımız ve Atatürk'ün posterlerini kamusal soyguna alet edenlere lanet olsun. Devletin tüm birimleri bu ihaleyi araştırmalı, milyonlarca liralık böylesine büyük bir ihaleye neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulamalı. Teslim edilecek adrese ulaşmalı" dediler.