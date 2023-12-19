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Başkan Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal’e iletti. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar da diledi.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 19:48 Güncelleme 19 Aralık 2023, 20:12
Başkan Erdoğan, Kuveyt Devleti’nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal'e iletti. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar da diledi.

Başkan Erdoğan yeni Kuveyt emiri ile görüştü!




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