Başıboş sokak köpeği probleminin nedenleri neler? Uzman isimler yanıtladı!

SOKAK HAYVANLARI KÜLTÜREL MİRAS

Dört Ayaklı Şehır Koordınatörü ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyes, Dr. Mine Yıldırım:

Türkiye'de sokak hayvanları sorun olarak değil, yüzyıllar boyunca bir kültürel varlık, kültürel miras olarak görülüyor. Sokak hayvanlarının Osmanlı ve Bizans dönemlerine uzanan en kabul edilebilir teoriye göre, 700-800 yıllık bir tarihi var. Türkiye'de bizim kültürel değerimiz bu hayvanlara sokakta bakmaktır. Büyük barınaklar yerine mahalle veya ilçe bazında hayvan hastaneleri veya küçük dispanserler, nasıl ki aile sağlığı merkezleri varsa hayvan için bu gibi yerler kurulmalı. Şehrin iki tarafında hayvanlar için hastaneler olmalı. NEDEN SALDIRGANLAŞTILAR



-Düzensiz beslenme

- Kısırlaştırmama

- Yüksek doğum oranı

- Aşıların yapıl(a)maması

- Havaların soğuması

- İnsan şiddeti

- Terk edilme sonucu sokağa adaptasyon stresi



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

- Büyük barınaklar yerine ilçe veya mahalle dispanserleri kurulmalı.

- İdari para cezası artırılmalı, gerekirse hapis cezası getirilmeli.

- Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve yerinde yaşama sağlanmalı.

- Ekonomik külfeti olan barınak yerine kısırlaştırma kampanyası yapılmalı.

- Yasadışı merdivenaltı cins hayvan üretimi sıkı takip edilmeli.

- Çip sistemi daha da artırılmalı.

SON İKİ AYDA 4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ SALDIRIYA UĞRADI

Son iki ayda 4'ü çocuk 9 kişinin saldırıya uğradığına dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Kentlerimiz, hayvanların yaşam hakkına saygılı bir çözümü hak ediyor. 81 ile kedi ve köpek köyleri kurarak, bu soruna çözüm bulabiliriz" çağrısında bulundu.

81 İL İÇİN PROJELER GELİŞTİRMELİYİZ

Sokak köpekleriyle ilgili sorunun yalnızca İstanbul ve Ankara'da yaşanmadığını, son iki ayda yaşanan olayların Bursa, Sakarya, Muş ve Rize gibi Türkiye'nin dört bir yanında neredeyse her bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu Türkiye'nin ortak problemidir. Dolayısıyla çözüm üretirken 81 ili de içine alan projeler geliştirmeliyiz" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre; Çözüm önerisi ile ilgili bir grup gazeteciye bilgi veren Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Kentlerimizi tüm bireylerin yaşam hakkının korunduğu, çocuklarımızın özgürce, korkmadan okuluna gidip gelebildiği, yaşlıların güvenlik kaygısı duymadan sokağa çıkabildiği şekilde kurgulamalıyız. Bunun için de bir an önce mutlaka sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili soruna çözüm bulmalıyız" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN