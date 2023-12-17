Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla bir araya geldi: AK Parti’de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?

Başkan Erdoğan'ın istişarelere ve anketlere önem verdiğini belirten Yavuz, MHP ile yapılan çalışmalarda sona gelindiğini aktardı. Cumhur İttifakının ilkeler ittifakı olduğunun altını çizen Yavuz şunları söyledi:

MHP İLE BÜYÜKŞEHİRLERDE İTTİFAK HALİNDEYİZ



MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz sona yaklaşıyoruz. Görüşmelerimizde 2019 zeminini baz aldık ama 2019'un aynısı değil. 2019'dan ara ara ayrıldık ilçeler iller daha önce rekabet yaptığımız iller vardı. Büyük şehirleri ayrı pakette düşünüyoruz. 30 büyükşehir ve 51 il için ayrı bir çalışmamız var. İhtiyaç oldukça ara ara ilçelere de indik. İhtiyaç olmayan yerlerde ayrı ayrı girip rekabet etmeyi düşündük. Büyük şehirlerin tamamında ittifak halindeyiz.

CUMHUR İTTİFAKI PAZARLIK İTTİFAKI DEĞİL



MHP ile oturduğumuz ilk günden itibaren ilkeler bazında yol alıyoruz. Temel ilkeler nezdinde yol almaya çalıştık. Önceliğimiz milletin memleketin hayrına ne olur cumhur ittifakının lehine ne olur daha sonra AK Parti ve MHP'nin lehine ne olur baktık. Burada siz bizi destekleyin biz size şurayı verelim şeklinde başlamadık görüşmelere. Baştan hiçbir şart ileri sürmeden Türkiye'nin menfaatine ve cumhur ittifakının menfaati noktasından hareketli bir çalışma oldu. Pazarlık, al gülüm ver gülüm çalışması olmadı.

ÇOK KONUŞAN DEĞİL ÇOK İŞ YAPAN



İstanbul adayı nasıl olacak sorusu soruluyor. Hiç aramayacağımız bir profil varsa o da Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü İmamoğlu, sadece konuşur, İstanbul'da bir iş yaptığını düşünmüyoruz. Projeleri olan İstanbul'un odağında bir isim seçilecek. Çok iş yapan büyük projelere imza atacak bir aktör aday olacak.

İSTİŞARE VE ANKETLERE ÖNEM VERİYOR



Temayül sürecinde 130 bin kişi oy kullandı. Anketler yolumuzu aydınlatmak için kamuoyuna dönük değil. Adaylarımızı Aralık ayına kadar Büyükşehir ve iller, Ocak ayı sonuna kadar ilçelerin tamamı bitecek şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız istişarelere ve anketlere çok önem veriyor. Tüm Türkiye'de memnuniyet anketleri yapıldı. Şimdi isim anketi yapılıyor

KAZANAMAYACAĞIMIZ İL YOK



Aday belirleme sürecine çok iyi hazırlandık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerel yönetimlerde 94 ruhuna da uygun şekilde AKbelediyecilik yaygınlaştı. Akbelediyecilik tüm Türkiye'de belirgin şekilde görülecek. Oran olarak bir önceki seçimden daha iyi olacağımızı sayı olarak da bir önceki seçimden daha fazla sayıda belediye başkanlığına sahip olacağımızı öngörüyorum. Türkiye'de her ili almamızın muhtemel olduğunu görüyorum. Şu ile almamız imkansız diye düşünmüyorum. Zorlanacağımız iller var İzmir bunlardan bir tanesi Ama İzmir'de bu sefer AK belediyecilik ile kavuşabileceği İzmir'de de gerçekten çok özel çok güzel hizmetlerin olacağını hissediyorum.