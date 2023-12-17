Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla bir araya geldi: AK Parti’de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştiriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'da konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.
Erdoğan'ı İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş karşıladı.
İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katılan Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geliyor.
İSTANBUL ADAYI İÇİN KRİTİK TEMAYÜL
Başkan Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı.
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 81 il için çalışmalar devam ederken milyonların merak ettiği "AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?" sorusu da önümüzdeki günlerde cevabını bulacak.
TÜM ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yavuz, Ocak sonuna kadar adayların belirleneceğini birdirdi.
Başkan Erdoğan'ın istişarelere ve anketlere önem verdiğini belirten Yavuz, MHP ile yapılan çalışmalarda sona gelindiğini aktardı. Cumhur İttifakının ilkeler ittifakı olduğunun altını çizen Yavuz şunları söyledi:
MHP İLE BÜYÜKŞEHİRLERDE İTTİFAK HALİNDEYİZ
MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz sona yaklaşıyoruz. Görüşmelerimizde 2019 zeminini baz aldık ama 2019'un aynısı değil. 2019'dan ara ara ayrıldık ilçeler iller daha önce rekabet yaptığımız iller vardı. Büyük şehirleri ayrı pakette düşünüyoruz. 30 büyükşehir ve 51 il için ayrı bir çalışmamız var. İhtiyaç oldukça ara ara ilçelere de indik. İhtiyaç olmayan yerlerde ayrı ayrı girip rekabet etmeyi düşündük. Büyük şehirlerin tamamında ittifak halindeyiz.
CUMHUR İTTİFAKI PAZARLIK İTTİFAKI DEĞİL
MHP ile oturduğumuz ilk günden itibaren ilkeler bazında yol alıyoruz. Temel ilkeler nezdinde yol almaya çalıştık. Önceliğimiz milletin memleketin hayrına ne olur cumhur ittifakının lehine ne olur daha sonra AK Parti ve MHP'nin lehine ne olur baktık. Burada siz bizi destekleyin biz size şurayı verelim şeklinde başlamadık görüşmelere. Baştan hiçbir şart ileri sürmeden Türkiye'nin menfaatine ve cumhur ittifakının menfaati noktasından hareketli bir çalışma oldu. Pazarlık, al gülüm ver gülüm çalışması olmadı.
ÇOK KONUŞAN DEĞİL ÇOK İŞ YAPAN
İstanbul adayı nasıl olacak sorusu soruluyor. Hiç aramayacağımız bir profil varsa o da Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü İmamoğlu, sadece konuşur, İstanbul'da bir iş yaptığını düşünmüyoruz. Projeleri olan İstanbul'un odağında bir isim seçilecek. Çok iş yapan büyük projelere imza atacak bir aktör aday olacak.
İSTİŞARE VE ANKETLERE ÖNEM VERİYOR
Temayül sürecinde 130 bin kişi oy kullandı. Anketler yolumuzu aydınlatmak için kamuoyuna dönük değil. Adaylarımızı Aralık ayına kadar Büyükşehir ve iller, Ocak ayı sonuna kadar ilçelerin tamamı bitecek şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız istişarelere ve anketlere çok önem veriyor. Tüm Türkiye'de memnuniyet anketleri yapıldı. Şimdi isim anketi yapılıyor
KAZANAMAYACAĞIMIZ İL YOK
Aday belirleme sürecine çok iyi hazırlandık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerel yönetimlerde 94 ruhuna da uygun şekilde AKbelediyecilik yaygınlaştı. Akbelediyecilik tüm Türkiye'de belirgin şekilde görülecek. Oran olarak bir önceki seçimden daha iyi olacağımızı sayı olarak da bir önceki seçimden daha fazla sayıda belediye başkanlığına sahip olacağımızı öngörüyorum. Türkiye'de her ili almamızın muhtemel olduğunu görüyorum. Şu ile almamız imkansız diye düşünmüyorum. Zorlanacağımız iller var İzmir bunlardan bir tanesi Ama İzmir'de bu sefer AK belediyecilik ile kavuşabileceği İzmir'de de gerçekten çok özel çok güzel hizmetlerin olacağını hissediyorum.
YENİDEN İSTANBUL
Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı'nda 10 bin partilinin katılmış olduğu temayül yoklaması gerçekleştirilmişti. Canlı yayında AK Parti'de yapılacak son temayül yoklamasının detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "İstanbul'da bir kez daha il ve ilçe yönetimlerinin ve belediye başkanlarının görüşleri alınacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı önemli bir toplantı İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olacak. Başkan Erdoğan, İstanbul hedefini aslında grup toplantısında yapmış olduğu konuşmasında "Yeniden İstanbul" diyerek belirtmişti. Bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı "Yeniden İstanbul" diyerek çalışmalarını detaylıca ince dokuyarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Profillerin belirlenmesi öngörülüyor. Bu toplantıya Başkan Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz'un da bu toplantıya katılacağını sizlerle paylaşalım." dedi.
YÜK OLAN DEĞİL YÜK ALANLARLA YOL YÜRÜMELİYİZ
AK Parti'te aday belirleme süreci hız kazandı. Genel merkezde kurulacak komisyonlar aday adayları ile görüşüp listeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verecek.
Erdoğan, partinin yetkili kurullarında listelere son şeklini verip YSK'ya sunacak. AK Parti bu ay sonuna kadar adaylarını açıklamayı hedefliyor.
"BİZE YÜK OLAN DEĞİL, YÜK ALANLARLA YOL YÜRÜMELİYİZ"
AK Parti'de, deprem bölgesi başta olmak üzere belediye başkanlarının önemli bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda başkan adaylarının özelliklerini sıraladı ve şöyle devam etti:
Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz.
Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun.
Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım.
ERDOĞAN TARİHİ DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.
İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı
SORU: Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?
2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar.
Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar.
ADAY AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.
HEYETTEN 11 TOPLANTI
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın başkanlık ettiği komisyon, bugüne kadar 11 kez toplandı. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 12. toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağını bildirdi.
ORTAK ADAY ÇIKACAK 30 BÜYÜKŞEHİR!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde hangi illerde ortak aday çıkarılacağı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
"Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi" diyen Bahçeli "Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" ifadesini kullanmıştı.
30 BÜYÜKŞEHİR
MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi