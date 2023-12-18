Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ziyareti hakkında açıklama yaptı! 5 adet karşılıklı işbirliğine yönelik protokol imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan ziyareti kapsamında, 5 işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri dolayısıyla gittikleri Macaristan'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Enerji Bakanı Csaba Lantos'un hazır bulunduğu bir toplantı düzenlendiğin ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın (@RTErdogan) ziyaretleri dolayısıyla bulunduğumuz Macaristan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın (@mfatihkacir) katılımlarıyla… pic.twitter.com/FPJLPiE4UU — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 18, 2023

İki ülke arasında tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlığın bulunduğunu, yakın zamanda da Türkiye'nin, Macaristan ile önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti: