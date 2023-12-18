Yerinde Dönüşüm projesine rekor başvuru: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada "Yerinde Dönüşüm" projesine başvuruların her geçen gün arttığını belirtti.

Vatandaşların ilgisinin "Yerinde Dönüşüm"ün yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

Yerinde Dönüşüm projemize başvurular her geçen gün daha da artıyor!



Bugün itibarıyla "Yerinde Dönüşüm" projemize

📌 210 bin konut,

📌 40 bin iş yeri olmak üzere 2️⃣5️⃣0️⃣ bin 1️⃣7️⃣0️⃣ başvuru aldık.



Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje… pic.twitter.com/ew7oqjeoyh — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 18, 2023

"Bugün itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm' projemize 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir.