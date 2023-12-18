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Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a "TOGG" hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a "TOGG" elektrikli otomobili hediye etti. Orban ise Başkan Erdoğan'a at hediye etti. Orban'a hediye edilen TOGG'un plakasında yer alan harf ve rakam ise dikkatlerden kaçmadı. Başbakan Orban da Başkan Erdoğan'a Macar atı hediye etti.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 17:10 Güncelleme 18 Aralık 2023, 17:28
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a TOGG hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile bir araya geldi.


Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı'ndaki Neptün Havuzu'na "anı parası" attı.

Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanlığının özel defterini imzaladı.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, görüşmenin ardından, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın gerçekleşeceği Karmelita Manastırı'na hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti. Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

ERDOĞAN'A MACAR ATI HEDİYE ETTİ

Başbakan Orban da Başkan Erdoğan'a Macar atı hediye etti.

Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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