Tarihi dostluk! Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Macaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaretin, 1. Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında kesilen diplomatik ilişkilerin "18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması" ile yeniden kurulduğu güne denk gelmesi, özel bir anlam taşıyor. Görüşmelerde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, Gazze'deki son durum, Rusya- Ukrayna savaşı, enerji, Türkiye- Macaristan ekonomik ve kültürel ilişkileri gündem maddeleri arasında yer alacak. İki ülkenin öncelikli hedeflerinden biri, resmi verilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak olacak.

DOĞALGAZ İHRACI

Bu rakamın 10 milyar dolar seviyesine taşınması için de atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Enerji alanında da önemli anlaşmalara imza atılacak. Anlaşmaya göre, gelecek yıldan itibaren Türkiye'nin Macaristan'a doğal gaz ihraç etmesi planlanıyor. İki ülke ayrıca Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz altyapısının ve doğal gaz depolama tesislerinin kullanılması konusunda da işbirliğinde bulunması öngörülüyor. Türkiye, TürkAkım Boru Hattı aracılığıyla Macaristan'a gönderilen Rusya gazı için bir transit ülke konumunda bulunuyor.