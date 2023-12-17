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Görüşme talebi ABD'den geldi! Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü. ABD talebi üzerine yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 19:14 Güncelleme 17 Aralık 2023, 19:40
Görüşme talebi ABD’den geldi! Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.



ABD tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.



Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın önemi vurgulanırken, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayi alanında işbirliği konuları da değerlendirildi.



İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de durulan görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.



Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

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