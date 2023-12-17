Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Gidicisin" demişti! Katil Netanyahu'yaYair Lapid'ten büyük çıkış: Başbakan olmaya devam edemez

Lapid, Netanyahu'nun mevcut durumda başbakan olmaya devam edemeyeceğini belirterek, "Halkın güvenini kaybetmiş, dünyanın güvenini kaybetmiş, güvenlik kurumunun güvenini kaybetmiş bir başbakanımız var. Netanyahu mevcut durumda başbakan olmaya devam edemez" dedi.

"Savaş sırasında seçimler yapılabilir" ifadelerini kullanan Lapid'in, söz konusu açıklaması ise seçim çağrısı olarak değerlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DEMİŞTİ: "GİDİCİSİN GİDİCİ" Bu gelişmeyle birlikte akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Netanyahu'ya sert çıkışı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir açılışta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'ya seslenerek, "Netanyahu şunu bil gidicisin, gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak. Dün Riyad Zirvesi'nde de bunları açık, net gördük. Ve bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır ama hepsinden öte bir şey daha söylüyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir." demişti.

GAZZE'DE SON DURUM

Terör devleti İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Cibaliye dahil Gazze'nin birçok bölgesinde saldırılara devam eden soykırımcı İsrail, onlarca Filistinliyi daha katletti.

İran ise ülkedeki bir Mossad ajanını öldürdüklerini duyururken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Sullivan, işgal altındaki Batı Şeria'daki 3 ila 5 bin kişinin "yeniden eğitilerek" Gazze'ye gönderilmesini istedi.

Soykırımcı İsrail'in yayın organı ise Tel Aviv'in Lübnan'da ikinci cephe için hazırlık yaptığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin hala kötü durumda olduğunu vurgulayarak, 36 hastaneden sadece 8'inin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtti.