Son dakika: Mısır’da seçim sonuçları belli oldu! Abdulfettah es-Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'da 10 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidildi.

Ülke genelinde kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçerken, oy verme işlemi 27 vilayette yapıldı.

11 bin 631 seçim komisyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı oylaması sona erdi.

3 gün süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından bu kez sayıma geçildi.

BİR KEZ DAHA SEÇİLDİ: OYLARIN YÜZDE 89,6'SINI ALDI

Oy sayımının da tamamlanmasıyla sonuç ortaya çıktı.

Buna göre Ulusal Seçim Kurumu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yeniden aynı göreve seçildiğini duyurdu.

Böylelikle oyların yüzde 89,6'sını alan Sisi, üçüncü kez tekrar Cumhurbaşkanı seçildi.

YARIŞTIĞI İSİMLER

Öte yandan seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.

DAHA ÖNCE DE YÜZDE 97 İLE SEÇİLDİ

Sisi, daha önce girdiği 2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 97 ile cumhurbaşkanı seçilmişti.