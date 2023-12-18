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Son dakika: MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a ve Türkiye'ye girmeye çalışan 46 kişi yakalandı!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 15:42 Güncelleme 18 Aralık 2023, 15:55
Son dakika: MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan’a ve Türkiye’ye girmeye çalışan 46 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ ve 2'si PKK mensubu 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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