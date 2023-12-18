CHP’li Menderes Belediyesi’nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat

İzmir'de CHP 'li Menderes Belediyesi 'nde ikinci rüşvet vakası yaşandı. Daha önce rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine yardımcısı Erkan Özkan mecliste yapılan oylamayla başkan vekili olarak getirildi. Ancak düzen değişmedi. CHP'li Başkan Vekili Özkan'ın otele ruhsat vermek için 250 bin dolar rüşvet istediği işletme sahibi Yakup Toprak 'ın polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Rüşvet sarmalı nedeniyle otelini açamayan Yakup Toprak CHP'li Menderes Belediye Başkanı Vekili Erkan Özkan, Menderes Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve şu an CHP Kuşadası Belediye Başkan aday adayı Mehmet Zeki Fidandal, Mimar Merve Boran ile İmar Müdürü Sarper Dikmen hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

O İFADEYE ULAŞILDI Ulaşılan ifadeye göre Yakup Toprak polis merkezine verdiği ifadede, "Menderes'teki taşınmazımı otel olarak işletmek ve ticari faaliyet kapsamında değerlendirmek amacıyla gerekli yasal izin ve ruhsatları almak üzere yaklaşık 1 yıl önce belediyeye müracaat ettim. Bu işlemlerimi tamamı mali müşavirim Kenan Hepsevigen tarafından takip edildi. Kenan bey, 2023 Temmuz ayında başkan danışmanı olarak bilinen Mehmet Zeki Fidandal ile tanıştı. Daha sonra İmar Müdürü Sarper Dikmen görüşmeye çağırdı. Sarper Dikmen proje değişikliği gerektiğini ifade etti ve makam odasından çıktıktan sonra mimar Merve Boran'ın iletişim bilgilerini verdi. Bu kişi ile çalışmamızı telkin etti. Merve hanım 600 bin lira gibi astronomik bir para talep etti. Mali müşavirim Kenan bey aynı işi 150 bin liraya yapacak mimarımızın olduğunu ve Merve hanımın çok yüksek bir tutar istediğini Sarper Beye iletti" dedi.

MİMAR MERVE 600 BİN LİRAYA BU İŞİ YAPMAZSA, İŞİNİZ OLMAZ!

Sarper Dikmen'in mali müşaviri Kenan Hepsevigen'e 'Bu işi Merve yapmaz ise işiniz olmaz' dedi. Bunun üzerine Merve hanım ile çalışmaya başladık. Paranın 140 bin lirasını banka yoluyla, diğer kısmını ise elden mimar Merve hanıma verdik. Banka dekontlarımı dilekçemin ekinde sunuyorum. Bu nedenle mimar Merve Boran'ın ve İmar Müdürü Sarper Dikmen'in hesap hareketlerinin ve birbiriyle olan iletişim kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. 2023 Ağustos ayında Mehmet Zeki Fidandal ruhsat konularıyla başkan Erkan Özkan'ın bizzat ilgilendiğini söyledi" dedi.

250 BİN DOLAR RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT

Mehmet Zeki Fidandal ve mali müşavirim Kenan Hepsevigen Başkan Erkan Özkan ile görüşmeye gittiğini ifadesinde anlatan Toprak, "Erkan Özkan mali müşavirim Kenan Hepsevigen'e ilçesine hizmet yapıldığı için sevindiğini, tarafımıza ruhsat verileceğini ancak bunun bir bedeli olacağını söyledi. Beklentinin ne olduğu sorulduğunda ise 250 bin dolar olduğunu söylemiş. Ben de sürecin kolaylaşması için bu teklifi ne yazık ki kabul ettim. Zaten en büyük hatam da bu oldu. Talep edilen ancak ayarlayabildiğim 456 bin doları tam olarak tarihini hatırlayamadığım 2023 Ağustos ayı içerisinde hazırladım" dedi.