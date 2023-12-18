CHP’li Menderes Belediyesi’nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat

"BAŞKAN PARAYA BAKIP MASANIN ALTINA KOYDU"
Rüşveti teslim etmek için şirket merkezi olan İstanbul'dan İzmir'e geldiğini belirten Toprak, "Hatta parayı teslim etmek üzere gelirken yanımda arkadaşım ve o dönemde resmi polis memuru olan ancak izinli olan Alpaslan Kültür de vardı. İzmir'e geldikten sonra ben, arkadaşım Alpaslan Kültür, kuzenim Halil Kıran, mali müşavirim Kenan ve şirket çalışanım Yücel Akın ile birlikte belediyeye gittik. Arkadaşım Alpaslan ve şirket çalışanım Yücel özel kalemde beklemişler. Başkan vekili Erkan Özkan'ın makam odasına Halil ve Kenan ile birlikte girdik. Odada başkan danışmanı Mehmet Zeki Fidandal bulunmaktaydı. Siyah poşet içerisinde bulunan 45 bin doları başkanın masasına bıraktım. Başkan paraya bakıp masanın altına koydu" şeklinde konuştu.
"BEN ORAYA RUHSAT VERMEYECEKTİM, NEDEN İMZALADIN!"
Gelinen aşamada çok uzun bir süre geçmesine rağmen halen ruhsat verilmediğini ifadesinde belirten Toprak, "Mali müşavirim Kenan bey sık sık belediyeye gidip bilgi almaya çalıştı. Tam hatırlayamadığı bir tarihte başkanın yerine vekaleten bakan Bülent isimli meclis üyesi tarafından jandarma ve itfaiyeye yazılması gereken ve bekletilen yazılar yazılmış. İşletmemize ruhsat verilmesine aykırı bir şeyin olmadığına dair de cevaplar gelmiş. Bunun üzerine belediye başkanının Bülent isimli meclis iyesine 'ben oraya ruhsat vermeyecektim. Sen neden imzaladın?' diyerek kızdığını da belediye içerisinde duyduk. İtfaiye ve jandarmadan gelen yazılar sonrası ruhsat biriminin ruhsatımızı düzenlediği ve başkana imzalamak üzere gönderildiğini öğrendik. Ancak 'başkan imzalamayacak' şeklinde dedikodular duyduk. Bunun üzerine 5 Aralık 2023'de akşam saatlerinde belediye avukatı olan Mehmet Emin ışık ile görüşmek üzere sözleştik. Söz konusu görüşmeye dostum avukat Yusuf Şahin de eşlik etti. Ben İzmir dışında olmam nedeniyle görüşmeye katılamadım. Avukat Yusuf Şahin ile kuzenim Halil Kıran başkan ile görüşmeye gittiler. Görüşme saatinde belediyede olmalarına rağmen Başkan vekili Erkan Özkan'ın yanında emniyet müdürü olduğu gerekçesiyle 30 dakika özel kalemde bekletilmişler" dedi.
6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SEPETLİ VİNÇ İSTEDİ
Toprak ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Başkan vekili Erkan Özkan ruhsat ile ilgili bir sorunun olmadığını ancak belediyeye 6 milyon lira değerinde bom aracı diye tabir edilen sepetli vinç almam ve bir miktar da ödemem olduğunu söylemiş. Bunları halledince ruhsatı imzalayacağını söylemiş. Bu görüşme üzerine avukat dostum Yusuf Şahin, 'bu adamlara ne verirsen ver, ruhsatı imzalamaz' demiş. Bizzat kendisi belediyeye aynı gün saat 15.30 itibariyle 40158 sayılı evrak ile belediyeye başvurdu. Ruhsatın imzalanarak tarafımıza verilmesini talep etti. Bu talebe olumsuz cevap verildi. Belediye başkan vekili çalışanlarına 'bu adamların ruhsatını vermemek için bana bir sebep bulun' dediğini öğrendik. Yaptığımız yasal başvurulara cevap vermeyen ve belediye içerisinde tarafımıza hak ettiğimiz ruhsatımızı verdirmemek için bahaneler arayan ve süreci sürüncemede bırakan belediye başkanından şikayetçiyim. Tüm bu açıklamalar ışığında tarafımdan ruhsat verilmesi amacıyla rüşvet alan şüpheli hakkında soruşturma yürütülmesini ve kamu davası açılmasını isteme gereğim hasıl olmuştur."
İŞLETME SAHİBİ KONUŞTU
Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla, 70 kişiye istihdam sağlamak amacıyla Apera Garden Çiftlik Otel'i hizmete açmak isteyen Yakup Toprak yaşananlar hakkında konuştu.Sabah'ta yer alan habere göre, Yakup Toprak, "Apera Garden Çiftlik Otel'e ruhsat alabilmek için uğraştım. 100 milyon liralık yatırım yaptım. 70 kişi istihdam edilecekti. Geçen yaz faaliyete girecektik. 6-7 aydır her şeyimiz hazır olmasına rağmen ruhsat çıkmadı. Ruhsat basıldı. Ruhsat harcını ödedim. Ancak istenen 250 bin dolarlık tutarın tamamını veremediğim için ruhsatı alamadım. Başkan Erkan Özkan benden ayrıca sepetli bom aracı istedi. Bu aracın piyasa değeri 6 milyon lira. Bu aracı belediyeye de istemedi. Kendi seçim kampanyası için kullanacağını belirtti. Bu nedenle kendine istedi" diye konuştu.
Yakup Toprak, bugün CHP'li Menderes Belediyesi önünde saat 15.30'da otelde istihdam edeceği 70 kişi ile birlikte eylem düzenleyecek.