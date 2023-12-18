Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği Budapeşte'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.





Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6'ncı toplantısı vesilesiyle Budapeşte'de bulunmaktan bahtiyarlık duydum. Bugün diplomatik ilişkilerimizin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Macaristan ile dostane ilişkilerimiz, esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Başbakan Sayın Orban ile akdettiğimiz Ortak Siyasi Bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Macaristan'ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatına katkılarından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.