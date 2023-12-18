PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak! Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerine yeni düzenleme

Son dakika haberleri... 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 00:28 Güncelleme 19 Aralık 2023, 01:33
1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak! Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerine yeni düzenleme

Resmi Gazete'de, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin hizmetin sunulduğu iş yerlerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne koyulması zorunlu olacak. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA