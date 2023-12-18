Bakan Tunç, 17-25 Aralık darbe girişiminin, anayasal düzeni ve demokratik kazanımları yok etmeyi, Türkiye'yi vesayetin karanlığına yeniden döndürmeyi amaçlayan milli irade düşmanı bir aklın operasyonlarından biri olduğunu söyledi.

SAHTE DELİLLERLE HUKUK YOK SAYILDI

Üzerinden 10 yıl geçen darbe girişimine ilişkin özel açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu süreçte devlet içinde yuvalanmış FETÖ terör örgütü mensuplarınca yargı ve emniyet kurumları demokrasi dışı eylemlerin merkezi haline getirilmeye çalışılmış, sahte deliller üretilerek hukuk yok sayılmış, keyfi emir ve talimatlarla meşru hükümet düşürülmek istenmiştir. Tıpkı, 7 Şubat MİT kriziyle, Gezi kalkışmasıyla hedeflendiği gibi ülkemizin huzur, güven ve istikrarını hedef alan bu girişimin de karşısında durulmuş, aziz milletimizin desteğiyle bu kalkışmaya da geçit verilmemiştir" ifadelerini kullandı.