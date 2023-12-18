Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, 17-25 Aralık darbe girişiminin, anayasal düzeni ve demokratik kazanımları yok etmeyi, Türkiye'yi vesayetin karanlığına yeniden döndürmeyi amaçlayan milli irade düşmanı bir aklın operasyonlarından biri olduğunu söyledi.
SAHTE DELİLLERLE HUKUK YOK SAYILDI
Üzerinden 10 yıl geçen darbe girişimine ilişkin özel açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu süreçte devlet içinde yuvalanmış FETÖ terör örgütü mensuplarınca yargı ve emniyet kurumları demokrasi dışı eylemlerin merkezi haline getirilmeye çalışılmış, sahte deliller üretilerek hukuk yok sayılmış, keyfi emir ve talimatlarla meşru hükümet düşürülmek istenmiştir. Tıpkı, 7 Şubat MİT kriziyle, Gezi kalkışmasıyla hedeflendiği gibi ülkemizin huzur, güven ve istikrarını hedef alan bu girişimin de karşısında durulmuş, aziz milletimizin desteğiyle bu kalkışmaya da geçit verilmemiştir" ifadelerini kullandı.
"MİLLET VESAYETE BOĞUN EĞMEDİ"
FETÖ'nün, 17-25 Aralık'ta gerçekleştiremediği hain planını 15 Temmuz'da devreye soktuğunu kaydeden Tunç, "Karanlık FETÖ terör örgütü yargı ve emniyet içine sızmış elemanlarıyla gerçekleştiremediği hain planını 15 Temmuz'da bu aziz millete silah doğrultarak, tankları üzerine sürerek, uçaklarla bombalayarak hayata geçirmeye çalışmış, bu hain darbe girişimi de başta milletimizin şanlı direnişi, Anayasaya bağlı, milli iradeye saygılı yargı mensuplarımız, kahraman polisimiz ve vatansever askerimizle boşa çıkarılmıştır. Millet, vesayete boyun eğmediğini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre; Bakan Tunç, "Vesayet odaklarınca demokrasi dışı müdahalelerin ülkemizin kazanımlarını nasıl heba ettiğini, demokrasimizin kurumsallaşmasına, güçlenmesine nasıl engel olduğunu çok iyi biliyoruz. Yakın tarihimizde yaşanan acı tecrübeleri asla aklımızdan çıkarmadan 21 yıldır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız adımlarla temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da demokrasimizin standartlarını yükseltmeye, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için çok çalışmaya, aziz milletimizden aldığımız güçle ülkemizi huzurlu bir geleceğe taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.